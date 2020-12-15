Эксперты указали на неувязки в статистике по коронавирусу в Украине

Эксперты считают, что есть некоторые неувязки в статистике по коронавирусу в Украине. Во-первых, не уменьшается количество тяжелых больных и летальных случаев, во-вторых, не наблюдается снижение доли положительных результатов от всех проведенных тестов на COVID-19.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Теория чисел. Что не так со статистикой Минздрава по COVID-19".

"Есть непрямые показатели, которые наталкивают на мысль, что со статистикой происходит что-то не совсем понятное", - отметил врач-инфекционист, преподаватель Школы здравоохранения НаУКМА Владимир Курпита.

По его словам, количество госпитализаций действительно снижается, но количество тяжелых больных и число смертей растут.

"Есть часть лабораторных центров, которые в позапрошлые выходные вообще не проводили исследования. И они выдали ноль результатов. Потому, что они просто прекратили работать на выходных, или потому, что у них не было тестов - не знаю. Когда в понедельник, 7 декабря, утром нам сообщили о 8 тысячах случаев - это было, когда четыре региона не предоставили данных", - рассказал Курпита.

В свою очередь руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики, бывший замглавы Минздрава Павел Ковтонюк заявил, что если бы в Украине действительно стали меньше болеть COVID-19, наблюдалось бы уменьшение и доли положительных результатов от всех тестов.

"В Украине стабильно высокий показатель положительных тестов, сейчас он самый высокий в Европе - 33%. Это в 6 раз больше, чем рекомендованный ВОЗ показатель для контроля за распространением заболеваемости. Говорить о том, что ситуация стабилизировалась, также рано. Снижение количества новых случаев незначительное и длится меньше двух недель", - объяснил эксперт.

Напомним, за прошедшие сутки в Украине подтвердили 8 416 новых случаев коронавируса. Выздоровели при этом почти вдвое больше пациентов - 16 150, что является новым рекордом.

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что ситуация с COVID-19 в Украине стабилизировалась.

При этом за прошлую неделю в Украине снизился объем проводимых тестов на коронавирус на 12%.