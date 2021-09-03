Эксперты рассказали, сколько может сохраняться иммунитет от COVID-вакцин

Многие эксперты сходятся во мнении, что срок годности иммунного ответа после вакцинации около года. Но затем в борьбу может ввязаться та самая клеточная память.

"Есть данные, что стойкость против вируса может длиться и несколько лет за счет клеточного иммунитета. Так было с первым SARS-CoV, у некоторых переболевших по сегодня сохраняется резистентность против этого вируса. Не исключено, что с SARS-CoV-2 могут быть разные варианты длительности защиты", – предположил профессор Владимир Широбоков.

С тех пор, как начались наблюдения за привитыми, вакцины сохраняют свое действие, говорит иммунолог Борис Донской. Но за этот период появилось множество "мутантов", поэтому и вакцинам стало сложнее подавлять вирус.

"Не потому что испортилась иммунная память, она сохраняется годами. А потому, что сам вирус начал менять подходы. Если бы мы сейчас проводили исследования для уханьского варианта, мы бы увидели, что через полгода после прививки люди по-прежнему не болеют этим штаммом. А на "Дельта" уже болеют, потому что вирус ищет лазейки. Инструмент, который разрабатывали для базового варианта, уже не настолько эффективный против измененного вируса", – добавил иммунолог.

Хорошая новость в том, что повысить действие вакцин можно. Для этого нужно модернизировать их формулы под новые мутации вируса. Но на это уйдет время и нет гарантии, что за этот период вирус не мутирует еще больше. Альтернатива – разработка более универсальных, поливалентных вакцин, говорит Донской.

"Количество вариантов подбора вируса в этом Spike-белке в принципе ограничено. Если вирус его изменит слишком сильно, то он просто не сможет связаться с нашим рецептором. То есть количество возможных комбинаций, к которым он может прийти в будущем, ограничено. А потому их можно спрогнозировать. Почему тогда не сделать к ним поливалентную вакцину?" - допустил эксперт.