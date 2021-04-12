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Эксперты рассказали, когда в Киеве улучшится ситуация с COVID

Автор: Ульяна Безпалько, Игорь Литвиненко

Киев по уровню госпитализации пациентов с коронавирусом с конца марта вышел на своеобразное плато. Однако это плато - не хороший знак, потому что нагрузка на медицинскую систему в столице остается очень высокой.

Об этом сообщил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко, говорится в материале РБК-Украина "Пик, плато, падение. Когда ослабнет эпидемия коронавируса в Украине".

"У этого плато пока не наблюдается падения. Поэтому заболеваемость в Киеве нужно сбивать дальше", - заявил эксперт.

Он добавил, что пока эффект от жесткого карантина, который начал действовать с 5 апреля, не отражается в статистике.

"Их действие мы увидим только через 2-3 недели. То есть через неделю-две мы сможем увидеть улучшение ситуации в Киеве. Однако сейчас ситуация стабильно напряженная", - объяснил изданию Ганиченко.

Отметим, за вчера в Украине подтвердили 7856 новых случаев коронавируса. В Киеве при этом выявили 537 новых заражений.

Напомним, с 5 апреля в Киеве ужесточили локдаун. Для проезда в общественном транспорте теперь нужен спецпропуск. Также закрылись детские сады, а все школьники перешли на дистанционное обучение. До этого в столице уже не работали ТРЦ, кафе и рестораны не принимали посетителей.

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