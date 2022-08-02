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Эксперты ISW: россияне несут ответственность за гибель украинских военнопленных в Еленовке

Фото: россияне несут ответственность за гибель украинских военнопленных в Еленовке (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

По оценке ISW, российские силы несут ответственность за убийство 53 украинских военнопленных в результате взрыва 28 июля в тюрьме в Еленовке Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ISW.

Спутниковые и другие снимки показывают, что в результате нападения было повреждено только одно здание, стены этого здания не были разрушены, и вокруг не осталось воронок от снарядов, что очень убедительно свидетельствует о том, что разрушение тюрьмы было результатом заложенного внутри зажигательного, или взрывчатого вещества.

Один американский чиновник заявил Politico, что имеются доказательства того, что атака была совершена не Киевом. Если бы Украина использовала для нанесения удара что-то другое, а не HIMARS, атака почти наверняка оставила бы сопутствующие повреждения вокруг объекта, включая воронки и другие поврежденные здания.

Учитывая оценку США, что HIMARS не использовались при нападении, ISW считает, что Россия несет всю ответственность за это нападение на украинских военнопленных.

Напомним, ООН получила запросы Украины и Российской Федерации о расследовании теракта в Еленевке.

Накануне было опубликованы спутниковые снимки, которые подтверждают, что взрыв в Еленовской тюрьме произошел изнутри, вероятно, из-за термобарического боеприпаса.

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