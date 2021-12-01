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Экспертная комиссия в США рекомендовала одобрить таблетки от COVID-19

Автор: Артур Родивилов

Группа экспертов в области здравоохранения, назначенная правительством США, рекомендовала регулятору таблетки "Молнупиравир" американской фармацевтической компании Merck от COVID-19 для взрослых пациентов из группы высокого риска. 13 экспертов проголосовали "за", 10 - "против".

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на AFP.

Ожидается, что Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов в скором времени выдаст разрешение на использование препарата в экстренных случаях.

Ожидается, что таблетки Merck станут первым разрешенным пероральным препаратом для лечения COVID-19 в Соединенных Штатах.

Напомним, что Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) приступило к непрерывному обзору таблеток от коронавируса "Молнупиравир" компании Merck.

Добавим, что в Украине недавно стартовали клинические испытания препарата "Ритонавир" производства Pfizer в таблетках по 150 мг.

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