Экспертиза подтвердила. За рулем Infiniti в смертельном ДТП в Харькове был 16-летний водитель

Во время смертельной аварии на проспекте Гагарина в Харькове за рулем автомобиля находился Николай Харьковской. Такие данные экспертизы ДНК.

Об этом сообщил в комментарии РБК-Украина представитель прокуратуры Харьковской области Дмитрий Чубенко.

По его словам, согласно заключению молекулярно-генетической экспертизы, образцы ДНК материалов с подушки безопасности автомобиля совпадают с образцами ДНК материалов отобранных у 16-летнего водителя.

"Экспертизой подтвержден факт того, что за рулем автомобиля "Инфинити" находился 16-летний водитель, который имеет статус подозреваемого в смертельном ДТП на проспекте Гагарина, которое произошло 26 октября этого года", - сообщил он.

Итак, в совокупности с допросом свидетелей которые находились в автомобиле, подтверждается тот факт, что за рулем в момент ДТП находился именно 16-летний водитель.