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Экспертиза подтвердила. За рулем Infiniti в смертельном ДТП в Харькове был 16-летний водитель

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Харьков, Пятница 19 ноября 2021 15:33
Экспертиза подтвердила. За рулем Infiniti в смертельном ДТП в Харькове был 16-летний водитель Фото: за рулем Infiniti в смертельном ДТП в Харькове был Николай Харьковской (скрин видео)
Автор: Дмитрий Левицкий, Анастасия Рокитна

Во время смертельной аварии на проспекте Гагарина в Харькове за рулем автомобиля находился Николай Харьковской. Такие данные экспертизы ДНК.

Об этом сообщил в комментарии РБК-Украина представитель прокуратуры Харьковской области Дмитрий Чубенко.

По его словам, согласно заключению молекулярно-генетической экспертизы, образцы ДНК материалов с подушки безопасности автомобиля совпадают с образцами ДНК материалов отобранных у 16-летнего водителя.

"Экспертизой подтвержден факт того, что за рулем автомобиля "Инфинити" находился 16-летний водитель, который имеет статус подозреваемого в смертельном ДТП на проспекте Гагарина, которое произошло 26 октября этого года", - сообщил он.

Итак, в совокупности с допросом свидетелей которые находились в автомобиле, подтверждается тот факт, что за рулем в момент ДТП находился именно 16-летний водитель.

Напомним, к уголовной ответственности могут привлечь родителей 16-летнего водителя Infiniti Николая Харьковского.

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