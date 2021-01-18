Эксперт указал на личные интересы Бродского в распространении фейка о "подпольной вакцинации"

Россия упорно пытается продавить в Украине свою непризнанную вакцину "Спутник V". В то же время, скандалом с якобы "подпольной вакцинацией" украинских чиновников, который спровоцировал бизнесмен Михаил Бродский, тот сводит личные счеты с Кабинетом министром.

Об этом заявил журналист Сергей Иванов в Facebook.

"Поставка "Спутника" в Украину имеет для Кремля не коммерческое, не гуманитарное, а политическое значение, поэтому прокремлевского политическое лобби в Украине было мобилизовано", - отмечает Иванов.

Что касается Бродского, то, по его мнению, бизнесмен имеет личный мотив для мести правительству.

"Я неоднократно слышал, что он активно лоббировал проект в медицинской сфере с привлечением бюджетных денег, но получил отказ", - добавляет журналист.

Он также назвал фейком фотографию вакцины Pfizer, которую Бродский опубликовал у себя в Facebook. По словам журналиста, поиск изображения в Google указывает, что оно сделано в клинике Royal Victoria Hospital в Белфасте.

Кроме того, как пишет Иванов, указанная вакцина до сих пор не поступила на коммерческий рынок ни в одной стране мира. А если бы и попала в Украину, хранить ее попросту негде. Вакцина должна храниться при крайне низких температурах - в Украину завезен только один такой холодильник, он находится в специальном центре возле аэропорта "Борисполь".

Информацию Бродского также уже опровергли премьер-министр Денис Шмыгаль, нардеп Михаил Радуцкий и в Министерстве здравоохранения Израиля.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский поручил СБУ и другим правоохранительным органам проверить информацию о контрабандном ввозе вакцины от коронавируса. Также с просьбой о проверке обращался премьер Денис Шмыгаль.

Позже спикер израильского министра здравоохранения Йоэля Эдельштейна заявила, что Израиль отрицает возможность тайных поставок вакцины от COVID для украинских политиков.

На сегодня Украина официально законтрактовала только 1,9 млн доз вакцины китайского производителя Sinovac. Поставки ожидаются в течение зимы.