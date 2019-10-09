Раскрыты коррупционные "схемы" начальника ГФС Киевской области Кавылина

Руководитель ГФС Киевской области Алексей Кавылин обеспечивает себе и своей семье богатую и светскую жизнь благодаря тому, что может покрывать коррупционные схемы. Об этом заявил аналитик ОО "Институт мониторинга рынка инфраструктуры" Валерий Щербина, передает РБК-Украина со ссылкой на его блог.

"Реформирование налоговой и таможенной сфер предполагает конкурсы по избранию руководителей структурных единиц Государственной налоговой службы Украины и Государственной таможенной службы Украины. Старые руководители региональных подразделений в одночасье потеряли свое влияние и власть", - пишет эксперт.

Кавылин руководит ГФС Киевской области с 2016 года. Однако, по словам эксперта, он не имеет никакого права занимать данную должность, ведь не имеет профильного образования, а возможностью работать в ГФС обязан отцу своей гражданской жены Евгению Червоненко.

"Просмотрев декларации о доходах Кавылина, можно сделать выводы, что он любит автомобили Land Rover и Toyota Camry, деньги на покупку квартиры стоимостью 6000000 гривен и площадью 300 квадратных метров ему подарил отец. Также он нарушил закон "О предотвращении коррупции", не указав в декларации подробную информацию о доходах, состоянии и имущество своей гражданской жены, ведет роскошный способ жизни, который выставляет в социальных сетях" - сообщает эксперт.

Источником такого образа жизни и причиной манипуляции с декларацией, по мнению эксперта, могут быть коррупционные схемы по сокрытию манипуляций фиктивного НДС.

Также, была опубликована информация, о существовании в Киевской области целой сети фиктивных компаний, созданных для формирования налогового кредита. По информации эксперта, из-за данной схемы государственный бюджет теряет до 200 миллионов гривен.