ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Раскрыты коррупционные "схемы" начальника ГФС Киевской области Кавылина

Новости » Политика    09.10.2019 - 12:54
Раскрыты коррупционные "схемы" начальника ГФС Киевской области Кавылина
Фото: Алексей Кавылин (из открытых источников)

Кавылина уличили в манипуляциях с декларацией и несоответствии занимаемой должности

Руководитель ГФС Киевской области Алексей Кавылин обеспечивает себе и своей семье богатую и светскую жизнь благодаря тому, что может покрывать коррупционные схемы. Об этом заявил аналитик ОО "Институт мониторинга рынка инфраструктуры" Валерий Щербина, передает РБК-Украина со ссылкой на его блог.

"Реформирование налоговой и таможенной сфер предполагает конкурсы по избранию руководителей структурных единиц Государственной налоговой службы Украины и Государственной таможенной службы Украины. Старые руководители региональных подразделений в одночасье потеряли свое влияние и власть", - пишет эксперт.

Кавылин руководит ГФС Киевской области с 2016 года. Однако, по словам эксперта, он не имеет никакого права занимать данную должность, ведь не имеет профильного образования, а возможностью работать в ГФС обязан отцу своей гражданской жены Евгению Червоненко.

"Просмотрев декларации о доходах Кавылина, можно сделать выводы, что он любит автомобили Land Rover и Toyota Camry, деньги на покупку квартиры стоимостью 6000000 гривен и площадью 300 квадратных метров ему подарил отец. Также он нарушил закон "О предотвращении коррупции", не указав в декларации подробную информацию о доходах, состоянии и имущество своей гражданской жены, ведет роскошный способ жизни, который выставляет в социальных сетях" - сообщает эксперт.

Источником такого образа жизни и причиной манипуляции с декларацией, по мнению эксперта, могут быть коррупционные схемы по сокрытию манипуляций фиктивного НДС.

Также, была опубликована информация, о существовании в Киевской области целой сети фиктивных компаний, созданных для формирования налогового кредита. По информации эксперта, из-за данной схемы государственный бюджет теряет до 200 миллионов гривен.

В Киевской области обнаружили хищение на ремонте дорог СБУ разоблачила группу чиновников на рейдерских захватах земель Киевской области
Новости Украины ГФСКиевская областьАлексей Кавылин
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь