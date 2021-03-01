Эксперт рассказал, стоит ли опасаться наступления на Донбассе

Глава правления Украинского милитарного центра Тарас Чмут считает, что с военной точки зрения сейчас нет смысла в наступлении со стороны боевиков на Донбассе. А создание, к примеру, коридора к Крыму, захват Мариуполя или Славянска потребует огромных ресурсов непосредственно от Российской Федерации.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "На грани мира. Что происходит на Донбассе и готова ли Украина к "ответу Путина".

"Скорее всего, это невозможно без непосредственного участия Российской Федерации, в первую очередь, с точки зрения авиации и ракетного вооружения. Потому любые их действия сейчас скорее тактические, они предназначены для усиления риторики России в Европе во время Минского процесса и усиления "пятой колонны" в Украине", - заявил Чмут.

Он добавил, что возможная реакция России не может не вызывать беспокойства в Украине.