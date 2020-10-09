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Эксперт оценил стратегию Тимошенко по противодействию COVID-19

Автор: РБК-Украина

Инициатива Юлии Тимошенко о создании Национального штаба для борьбы с коронавирусом - одна из действительно полезных и дельных идей, которые были предложены украинскими политиками для противодействия эпидемии.

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Об этом написал политический эксперт Константин Бондаренко в Facebook.

"Такой штаб будет предусматривать солидарную ответственность власти и всех политических сил за ситуацию с заболеваемостью. То есть борьба с коронавирусом становится делом всего общества", - отметил аналитик.

Также, по мнению Бондаренко, создание Нацштаба даст надежду на более эффективный контроль за расходованием ковидных средств.

"Одна из действительно конструктивных идей, которые появляются в информационном пространстве в последнее время", - отметил эксперт.

Напомним, ранее сообщалось, что лидер партии "Батькивщины" Юлия Тимошенко призвала власть немедленно создать Национальный штаб по борьбе с COVID-19, и предложила перечень неотложных действий, которые, по ее мнению, надо осуществить, чтобы избежать худшего сценария и защитить украинцев от пандемии.

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