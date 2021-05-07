UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Эксперт объяснил спад новых случаев коронавируса в Украине

Автор: Игорь Литвиненко

В Украине фиксируют улучшение ситуации с коронавирусом. Эксперт назвал причины снижения заболеваемости COVID в Украине.

Об этом рассказал в комментарии РБК-Украина микробиолог и вирусолог Владимир Широбоков.

По его словам, респираторная вирусная инфекция с закономерностями других респираторных вирусных инфекций. В том числе и коронавирусы, возникшие до этого пандемического периода

"Они имеют тенденцию - вспышка в зимне-весенний период, а затем в осенний. Летом будет некоторое ослабление, благодаря закономерности развития", - считает он.

По его словам, на воздухе, на солнце, когда люди выходят на улицы - уменьшается заболеваемость.

"Я надеюсь, что летом у нас будет ослабление и, пожалуй, сможем даже уехать отдыхать", - сказал он.

Напомним, Сумская область последней в Украине выходит из "красной" зоны карантина.

Отметим, Запорожскую и Полтавскую области с 7 мая вывели из "красной" зоны карантина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины COVID-19