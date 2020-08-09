Эксперт объяснил, почему строительный рынок поддерживает ликвидацию ГАСИ

В Кабинете министров прошла встреча премьер-министра Дениса Шмыгаля с девелоперами и представителями рынка ко Дню строителя, на которой представители строительного бизнеса поддержали ликвидацию ГАСИ и рассказали главе правительства о своих ожиданиях от реформы.

Об этом написал эксперт Юрий Гаврилечко на своей странице в Facebook.

По его словам, на встрече говорили о том, какие изменения в законодательство нужны для продолжения реформы градостроения.

"Было достаточно много конструктивных моментов. Список участников также серьезный - был глава профильного комитета Андрей Клочко, главы новых органов - Государственной инспекции градостроительства и Госсервисстроя - Васильченко и Башкиров", - написал эксперт.

Гаврилечко, ссылаясь на слова Клочко, также рассказал о законодательных новинках, которые готовят в профильном комитете. Эксперт считает полезными для бизнеса такие предложения власти как децентрализация разрешительной и надзорно-контрольной систем, принцип альтернативности при выборе контролера, появление строительных "шерифов" и добровольное страхование строительных рисков. Не должно пугать добросовестных застройщиков и возможное введение уголовной ответственности за тяжелые нарушения в строительной отрасли.

Бизнес от власти, как отмечает эксперт, хотел децентрализацию, возможность свободно выбирать органы контроля и место регистрации по принципу экстерриториальности.

В целом же, девелоперы поддержали ликвидацию лицензирования, и в очередной раз отметили важность демонополизации и ликвидацию ГАСИ.

Глава Ассоциации "КУБ" Юрий Кватерчук отметил, что некоторые группы влияния хотят затормозить реформу ГАСИ и подали иск в суд об отмене постановлений Кабмина о ликвидации этого органа. Но премьер пообещал, что в суде Кабмин реформу будет защищать.

"Озвученным предложениям бизнеса соответствует законопроект 3875-1. И если монобольшинство его поддержит, то уже осенью, когда вместо ГАСИ должны заработать ДІМ и Госсервисстрой, под реформой будет законодательный фундамент. И мы начнем следить уже за реформированным рынком", - подытожил эксперт.

Напомним, Кабинет министров Украины в марте этого года принял постановления о ликвидации Государственной архитектурно-строительной инспекции и создании вместо нее отдельных органов, между которыми будут распределены функции ГАСИ.

В рамках реформы были созданы Государственная сервисная служба градостроительства, которая будет выполнять регистрационные функции в строительстве, и Государственная инспекция градостроительства, которая должна выполнять функции надзора и контроля в строительной отрасли.

В настоящее время реформа требует внесения изменений в действующее законодательство, чтобы новые органы смогли заработать на полную мощность.