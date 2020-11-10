Эксперт объяснил, почему борьба с коррупцией в ГАСИ является имитацией

Фото: строительство (РБК-Украина)

Реформы Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ) и борьбы с коррупцией в строительстве нет, есть лишь имитация этого процесса.

Об этом заявил независимый эксперт государственного управления в области градостроительства, член-корреспондент Украинской академии архитектуры Виктор Глеба во время пресс-конференции в УНИАН.

"Сегодня мы хотим показать новую коррупционную схему, о которой мало кто знает. Начнем с того, что недавно Кабмин назначил нового руководителя ГАСИ - Государственной архитектурно-строительной инспекции, которая регулирует рынок строительства. Перед тем ГАСИ прошли обыски СБУ. По факту КМУ назначил руководителем ГАСИ Ирину Король. Вроде ничего страшного нет, единственное - никто не показывает решения суда от 1 октября, на основании которого СБУ проводила обыски, в котором отмечается, что Король И.М. является фигуранткой уголовного дела от 27 июля этого года", - подчеркнул Глеба.

Он сообщил, что, по версии следствия, Король в сговоре с другими чиновниками организовал противоправный механизм выдачи застройщикам разрешительных документов и причиняла вред государственным интересам.

"Так, согласно постановлению суда, Ирина Король является фигуранткой уголовного дела. Относительно нее нужно вести уголовное расследование, а не назначать ее на должность. Именно поэтому я заявляю, что идет имитация реформ, имитация борьбы с коррупцией, и имитация работы Временной следственной комиссии Верховной Рады по расследованию коррупции в ГАСИ", - отметил архитектор.

Также он привел примеры коррупции во время строительства нескольких объектов в Киеве. В частности, 89-метрового флагштока на склонах Днепра, который, по словам эксперта, было возведено на основании сомнительных документов и по заказу непрофильного КП.

"Депутатский корпус организовал следственную комиссию, но не видит коррупции, хотя мы неоднократно показывали ее, обращали внимание на эти факты. Потому что они, как правило, сами продвигают интересы строительных компаний. Вот, например, на пер. Платоновском мы два года боролись против застройки Непопом (действующий заместитель мэра Киева Вячеслав Непоп. - ред.), "Житлоинвестбуд УКБ", жилого комплекса на территории детского сада, школы", - добавил эксперт.

Кроме того, он привел примеры "электронной коррупции", построенной на основе электронного реестра ГАСИ.

"Чем страшен этот механизм? Потому что под видом реконструкции объектов социальной инфраструктуры возводятся ЖК и ТРЦ. Неужели это и есть реформа? И на этом фоне Ирина Король... уничтожил архивы ГАСИ. Теперь в архивах нет школ и садиков, и новая электронная система спокойно регистрирует на их месте ЖК. Единая электронная система позволяет любому регистрировать что угодно. И они называют это борьбой с коррупцией, это они называют реформой. Мы против таких "реформ" - констатировал Виктор Глеба.

Вторая схема, по его словам, - сокрытие данных и манипуляции из-за отмены 553-го постановления правительства о надзоре и контроле в строительстве.

"Есть еще третья коррупционная схема. Когда продаются квартиры в объектах, которые не имеют ни архивных документов, ни земли, которые не имеют разрешительных документов. Именно такая ситуация сложилась с ЖК "Голосеевский", которое строят на месте общежитий Академии МВД и застройщики которого уничтожили государственное имущество Национальной академии наук. Открыты три уголовных производства... Но ни ВСК, ни НАБУ, ни прокуратура - никто не занимается расследованием. Вместо того фигуранты дел назначаются на руководящие должности центральных органов исполнительной власти", - резюмировал архитектор.

Напомним, в начале мая Юрия Васильченко уволили с должности председателя Государственной архитектурно-строительной инспекции через два месяца после назначения на этот пост. До этого он занимал должность начальника отдела инспекции по вопросам обследования и паспортизации Управления лицензирования, обследования и паспортизации.

Примечательно, что через два дня после назначения Васильченко на пост главы ГАСИ президент Владимир Зеленский анонсировал ее ликвидацию. Он также заявил, что такое решение "ждал весь честный строительный бизнес Украины".