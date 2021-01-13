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Эксперт объяснил отличия эффективности вакцин от COVID в разных странах

Киев, Среда 13 января 2021 13:53
Эксперт объяснил отличия эффективности вакцин от COVID в разных странах
Фото: вакцина от коронавируса (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

Разные показатели эффективности вакцин от коронавируса в зависимости от стран возможны исходя из методов проведения анализа. При этом для полноценного анализа необходимо не меньше года.

Об этом во время пресс-конференции заявил врач-иммунолог Федор Лапий.

По его словам, на сегодняшний день речь идет о промежуточных анализах эффективности вакцин от коронавируса.

"Вакцина изучается много лет. Статистическую обработку информации, когда данные набранные, используется около одного года. Сегодня мы говорим о промежуточных (анализы - ред.). Может ли влиять населения страны, этнический влияние? Да. Плотность населения, риск инфицироваться, возраст, который включается в группу, сезон - это все имеет значение. Поэтому кто как организует исследования", - сообщил Лапий.

Эксперт отметил, что сейчас нет научных подтверждений, что вакцина от коронавируса не будет работать на мутировавшем вирусе.

"Эти мутации не касаются иммунитета", - заявил он.

Напомним, вчера в Бразилии уточнили результаты анализа эффективности китайской вакцины от коронавируса Sinovac, которую также закупила Украина. Препарат показал в стране эффективность чуть более 50%, тогда как изначально говорили о 78%.

При этом в Индонезии эффективность данной вакцины оценили в 65%. В Турции препарат был эффективен в более чем 90% случаев.

Отметим, министр здравоохранения Максим Степанов сегодня заявил, что если вакцина Sinovac по итогам исследований покажет эффективность менее 70%, Украина получит обратно потраченный средства на закупку препарата.

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Новости Украины Общество анализывакцина от коронавируса

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