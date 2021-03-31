Эксперт объяснил, о чем говорит эффективность COVID-вакцины

Об этом рассказал глава Национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике, член оперативного штаба Минздрава по вакцинации Федор Лапий, говорится в материале " Гид по вакцинам. Что нужно знать о прививках от COVID в Украине ".

По словам эксперта, иммуногенность определяется во второй фазе клинических исследований, а эффективность - на третьей.

"Для этого берут добровольцев, определяют, нет ли у них антител к SARS-CoV-2, им вводят вакцину и смотрят, у какого процента людей был иммунный ответ и выработались антитела. После этого подбирают режим и интервал дозировки. Можно сказать, что все вакцины, которые сейчас используются в мире и зарегистрированы в Украине, продемонстрировали иммуногенность, близкую к 100%", - объяснил РБК-Украина Лапий.

Следовательно, практически у 100% привитых препаратами, которые сейчас используются и разрешены к экстренному использованию, будут антитела. Но иммуногенность вакцины также зависит от соблюдения условий хранения, уточнил эксперт.

По его словам, в третьей фазе уже изучается то, что называется эффективность вакцины (efficacy). Для этого проводят плацебо-контролируемые исследования: одним вводят настоящую COVID-вакцину, вторым - плацебо. И дальше эффективность рассчитывают, сравнивая случаи болезни между теми, кто получил вакцину, и теми, кто нет.

"Обе группы живут обычной жизнью. Их никто специально не заражает. Дальше за ними наблюдают в течение месяцев, после которых оценивают данные. При этой оценке смотрят на разницу в группах. Если в группе вакцинированных заболели пять человек, а в группе невакцинированных - десять, то разница в два раза, получается, 50%. То есть эффективность составляет 50%", - объяснил Лапий.

По такому же принципу рассчитывается эффективность вакцины в предупреждении госпитализации и летальных исходов.