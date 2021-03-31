Эксперт назвала одно из преимуществ китайской вакцины Sinovac

Вакцина от коронавируса CoronaVac китайской компании Sinovac содержит все антигены вируса. Она должна быть эффективной даже при мутациях вируса.
Об этом заявила главный специалист Минздрава, доктор медицинских наук и эксперт Всемирной организации здравоохранения Наталья Виноград, говорится в материале РБК-Украина "Гид по вакцинам. Что нужно знать о прививках от COVID в Украине".
"Эта вакцина содержит все антигены вируса, а поэтому формирует поствакцинальный иммунитет ко всем четырем антигенам вируса - не только к S-антигену, как многие другие вакцины. Поэтому она должна быть эффективной даже несмотря на происходящие мутации в вирусе", - сказала Виноград.
Данная вакцина содержит "убитый" коронавирус SARS-CoV-2, который не несет вреда для организма. Разработчики выращивают запасы коронавируса в клетках почек обезьян, а потом обрабатывают его бета-пропиолактоном. Так вирус становится инактивированным и больше не может размножаться. Но его белки при попадании в человеческий организм вызывают иммунный ответ.
Напомним, ранее РБК-Украина писало, что в Минздраве рассказали об эффективности вакцины CoronaVac.
Отметим, Украина на прошлой неделе получила 215 тысяч доз CoronaVac из законтрактованных 1,9 миллиона. Следующие поставки китайской вакцины от Sinovac украинские власти ожидают "в ближайшие недели".