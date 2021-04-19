Эксперт назвал своевременной инициативой земельный референдум "Батькивщины"

"То, о чем заявила Тимошенко - это действительно ее позиция, которая сформировалась не сейчас, ей не один год. Это этическая позиция. К тому же в "Батькивщине" есть такие люди, как Иван Кириленко, который является одним из лучших знатоков, одним из весомых столбов аграрного сектора в Украине. В команде есть еще целый ряд людей, которые знают эту тематику не по книгам", - отметил политолог.

По его убеждению, команда Тимошенко - единственная в украинском парламенте занимает такую безальтернативную позицию, другие - готовы идти на уступки.

"Большинство политических сил не имеют какой-либо позиции относительно земли, то есть эта спекулятивная позиция. Условно говоря, они выступают "против", но если завтра возникнет какой-то вопрос, вследствие которого надо будет пойти на политический размен, то они могут проголосовать "за", - считает эксперт.

Напомним, "Батьквищина" начала подготовку всеукраинского референдума о недопустимости распродажи сельскохозяйственной земли.

16 апреля председатель партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко обратилась к Центральной избирательной комиссии с просьбой разрешить провести собрание инициативной группы всеукраинского референдума в формате Zoom-конференции.