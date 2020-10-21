Эксперт назвал план Тимошенко по борьбе с COVID-19 единственным действенным механизмом

Даже находясь в оппозиции, Юлия Тимошенко - единственный политик, которая смогла предложить власти эффективный план для противодействия COVID-19. Если бы Тимошенко была президентом или премьером, эти эффективные механизмы работали бы еще с весны.

Об этом заявил политический аналитик Дмитрий Корнейчук в Facebook.

Эксперт отметил, что до этого Тимошенко неоднократно публично обращалась к власти с призывом создать Национальный штаб по борьбе с коронавирусом и воплотить алгоритм неотложных действий для защиты украинцев от болезни. Однако долго время эти инициативы не находили поддержки.

"25 октября, проголосовав на местных выборах за "Батькивщину", украинцы позволят Тимошенко еще больше усилить давление на власть. И показать Зеленскому: миллионы людей, которые стоят за Тимошенко и "Батькивщиной", требуют прекратить политику уничтожения стран", - заявил эксперт.

Напомним, 20 октября Рада проголосовала за создание штаба по борьбе с COVID-19 во главе с президентом Владимиром Зеленским. Соответствующий проект постановления №4228 поддержали 309 народных депутатов.

Комментируя результаты голосования, Тимошенко заявила, что команда "Батькивщины" применила весь свой опыт противодействия эпидемиям и предоставила властям профессиональный план борьбы с COVID-19. Власть теперь должна лишь обеспечить его безотлагательное выполнение.

Как писало РБК-Украина, по состоянию на 19 октября в Украине не осталось ни одного региона, который готов к ослаблению карантина.