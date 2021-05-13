Эксперимент Минздрава: в Моршине вакцинировали более 60% взрослого населения

Как сообщил изданию мэр города Руслан Ильницкий, вакцинация пока проводилась первой дозой.

"Если учесть, что за последние несколько месяцев, по данным наших врачей, переболели коронавирусом где-то до 15%, то можно говорить, что уже есть достаточное количество вакцинированных, чтобы через несколько недель наблюдать формирование коллективного иммунитета", - сказал он.

Ильницкий подчеркнул, что это его личное мнение и официальной позиции Минздрава он пока не знает.

Мэр рассказал, что вакцинировать 61% жителей города было непросто. Нужно было вести диалог с людьми, разворачивать масштабную информационную кампанию.

"Мы проводили "обзвоны": у семейных врачей есть телефоны людей, которые заключили декларации. Некоторым звонили по три-четыре раза, потому что они думали, откладывали, имели вопросы относительно вакцины. В рамках этого пилотного проекта мы использовали только одну вакцину – CoronaVac, китайскую. Часть людей были сомнения именно по поводу вакцины, часть до сих пор ждут другой вакцины", - сообщил Ильницкий.

Он добавил, что большая часть людей просто не хотят вакцинироваться никакой вакциной и верят в то, что коронавирусом не заболеют.