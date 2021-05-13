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Эксперимент Минздрава: в Моршине вакцинировали более 60% взрослого населения

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Четверг 13 мая 2021 16:50
Эксперимент Минздрава: в Моршине вакцинировали более 60% взрослого населения Фото: вакцины в Моршине укололи 61% взрослого населения (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В городе Моршин Львовской области вакцинировали от коронавируса 61% населения. Прививку сделали в рамках пилотного проекта Минздрава, цель которого создание коллективного иммунитета.

Об этом пишет "Радио Свобода".

Как сообщил изданию мэр города Руслан Ильницкий, вакцинация пока проводилась первой дозой.

"Если учесть, что за последние несколько месяцев, по данным наших врачей, переболели коронавирусом где-то до 15%, то можно говорить, что уже есть достаточное количество вакцинированных, чтобы через несколько недель наблюдать формирование коллективного иммунитета", - сказал он.

Ильницкий подчеркнул, что это его личное мнение и официальной позиции Минздрава он пока не знает.

Мэр рассказал, что вакцинировать 61% жителей города было непросто. Нужно было вести диалог с людьми, разворачивать масштабную информационную кампанию.

"Мы проводили "обзвоны": у семейных врачей есть телефоны людей, которые заключили декларации. Некоторым звонили по три-четыре раза, потому что они думали, откладывали, имели вопросы относительно вакцины. В рамках этого пилотного проекта мы использовали только одну вакцину – CoronaVac, китайскую. Часть людей были сомнения именно по поводу вакцины, часть до сих пор ждут другой вакцины", - сообщил Ильницкий.

Он добавил, что большая часть людей просто не хотят вакцинироваться никакой вакциной и верят в то, что коронавирусом не заболеют.

Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения (Минздрав) планирует вакцинировать против коронавируса 70% взрослого населения города Моршин Львовской области. Целью пилотного проекта является создание коллективного иммунитета в отдельном населенном пункте. Вопросы его эффективности потом подробнее будут изучать и анализировать специалисты.

Напомним, в Министерстве здравоохранения надеются до 24 августа вакцинировать от коронавируса 50% населения Украины. Такую цель правительству недавно поставил президент Владимир Зеленский.

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