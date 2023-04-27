Екскомандир "вагнерівців" отримав умовний термін у Норвегії за бійку

Згідно з рішенням норвезького суду, колишнього військового, який брав участь у вторгненні в Україну, було засуджено до 14 днів умовно з випробувальним терміном у два роки. Його визнали винним в участі у бійці в барі та носінні пневматичної зброї.

При цьому суд відкинув звинувачення Медведєва у насильстві стосовно співробітників поліції. Прокурори просили засудити його до тюремного ув'язнення на 18 днів, але цього так і не сталося.

Після рішення суду колишній "вагнерівець" заявив про намір отримати притулок у Норвегії.