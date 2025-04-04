Ексгумація жертв Волинської трагедії: Польща заявила про важливий крок

Україна дозволила провести ексгумацію жертв Волинської трагедії в селі Угли Рівненської області. Це важливий крок на шляху до примирення з цього питання.

Про це розповіла керівниця Товариства польсько-українського примирення Кароліна Романовська, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Onet .

Романовська ще 2024 року офіційно подала заяву на ексгумацію останків жертв Волинської трагедії в селі Угли Рівненської області. Жінка отримала від Українського інституту нацпам'яті лист, у якому зазначено, що перші пошукові роботи в Углах заплановані на травень 2025 року.

"Це перший реальний крок до початку ексгумацій на Волині. Це не тільки моя особиста справа - це шанс для тисяч польських родин, які роками чекали можливості гідно поховати своїх близьких", - зазначила Романовська.

За її словами, такий крок з боку України є "важливим на шляху до пам'яті та примирення".

Зі свого боку міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський назвав таке рішення Українського Інституту нацпам'яті "хорошими новинами".

Також посол України в Польщі Василь Боднар розповів, що на кінець квітня заплановано поїздку польсько-української дослідницької групи в село Пузьники для обговорення ексгумації жертв Волинської трагедії.