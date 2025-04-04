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Ексгумація жертв Волинської трагедії: Польща заявила про важливий крок

П'ятниця 04 квітня 2025 18:48
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Ексгумація жертв Волинської трагедії: Польща заявила про важливий крок Ілюстративне фото: у травні може розпочатися ексгумація жертв Волинської трагедії (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Україна дозволила провести ексгумацію жертв Волинської трагедії в селі Угли Рівненської області. Це важливий крок на шляху до примирення з цього питання.

Про це розповіла керівниця Товариства польсько-українського примирення Кароліна Романовська, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Onet.

Романовська ще 2024 року офіційно подала заяву на ексгумацію останків жертв Волинської трагедії в селі Угли Рівненської області. Жінка отримала від Українського інституту нацпам'яті лист, у якому зазначено, що перші пошукові роботи в Углах заплановані на травень 2025 року.

"Це перший реальний крок до початку ексгумацій на Волині. Це не тільки моя особиста справа - це шанс для тисяч польських родин, які роками чекали можливості гідно поховати своїх близьких", - зазначила Романовська.

За її словами, такий крок з боку України є "важливим на шляху до пам'яті та примирення".

Зі свого боку міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський назвав таке рішення Українського Інституту нацпам'яті "хорошими новинами".

Також посол України в Польщі Василь Боднар розповів, що на кінець квітня заплановано поїздку польсько-української дослідницької групи в село Пузьники для обговорення ексгумації жертв Волинської трагедії.

Волинська трагедія

Нагадаємо, що Волинська трагедія - це обопільні етнічні чистки польського та українського населення в 1943-1944 роках. Їх здійснювали Українська повстанська армія та польська Армія крайова.

Польська сторона в контактах з Україною неодноразово закликала почати ексгумацію жертв Волинської трагедії.

Більш детально про те, чому Польща так сфокусована на цьому питанні, - в матеріалі РБК-Україна.

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Польща Волинська трагедія
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