Ексгумація жертв Волинської трагедії: у Польщі назвали орієнтовну дату

Ексгумація польських жертв Волинської трагедії у колишньому селі Пужники (нині Садове - ред.) у Тернопільській області розпочнеться після Великодня, приблизно 25 квітня.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив заступник голови польської фундації "Свобода і демократія" Мацей Данцевич у коментарі "Укрінформу".
За його словами, наприкінці березня - на початку квітня частина польської групи, яка братиме участь в ексгумаційних роботах у Пужниках, перебуватиме в Україні з робочою поїздкою, аби узгодити усі технічні деталі майбутніх робіт.
"Робота розпочнеться після Великодня, конкретний день ще остаточно не визначено. Оцінюю, що це буде, приблизно, 25 квітня",- сказав Данцевич.
ВІн розповів, що польська частина групи, яка проводитиме ексгумацію у Пужниках, складатиметься з понад 10-ти осіб. Її очолюватиме доктор Анджей Оссовський з кафедри судової медицини Поморського медуніверситету у Щеціні.
При цьому навчальному закладі створено Польську генетичну базу жертв тоталітаризмів, а його фахівці (генетики, антропологи, археологи) є одними з найдосвідченіших в Польщі. Вони мають відповідний інструментарій і досвід проведення такого роду польових робіт.
Крім фахівців Поморського медуніверситету, до складу польської групи увійдуть також фахівці з фундації "Свобода і демократія" і представники Інституту національної пам’яті Польщі.
Ексгумаційні роботи триватимуть приблизно місяць. Вони вестимуться неподалік старого кладовища, у місці, де у 2023 році в результаті пошукових робіт підтверджено наявність останків польських жертв трагічних подій на Волині.
"Ми хотітимемо ексгумувати могилу, провести дослідження останків, а потім здійснити їх перепоховання на старому цвинтарі у Пужниках, що було раніше узгоджено з українською стороною»,- зазначив Данцевич.
За його словами, польська сторона встановила імена і прізвища 80-ти жителів цього села, які загинули у ніч з 13 на 14 лютого 1945 року. Тому польська сторона очікує, що у цьому місці буде ексгумовано, приблизно, 80-90 останків загиблих жителів Пужників.
Як підкреслив Данцевич, після завершення ексгумації у Пужниках фундація буде готовою до роботи у ще декількох місцях в Україні. Зокрема, йдеться про здійснення пошуково-ексгумаційних робіт солдат польської армії, які загинули під час бойових дій з військами Вермахту у вересні 1939 року неподалік Львова.
"У цьому році ми проситимемо українську владу про дозвіл на продовження робіт в цьому місці, які вже велися у 2014-2017 роках. Проте зараз ми зосереджуємося на проведенні робіт у квітні-травні у Пужниках", - додав представник польської фундації.
Нагадаємо, Польща вже неодноразово порушувала питання ексгумації жертв Волинської трагедії - обопільних етнічних чисток, які проводили Українська повстанська армія та польська Армія Крайова.
У січні прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск оголосив про досягнення домовленостей щодо перших ексгумацій жертв Волинської трагедії. Пізніше це підтвердили в МЗС України.
Київ і Варшава вже обмінялися списками місць, де шукатимуть останки жертв Волинської трагедії для подальшої ексгумації. Однак точні локації не розголошували.
Раніше вже повідомлялося, що ексгумація жертв Волинської трагедії в Україні розпочнеться у квітні. Роботи будуть проводитися у Тернопільські області.
Детально про те, чому Польщу хвилює питання ексгумації, - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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