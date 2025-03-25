Ексгумація жертв Волинської трагедії: у Польщі назвали орієнтовну дату

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив заступник голови польської фундації "Свобода і демократія" Мацей Данцевич у коментарі "Укрінформу" .

За його словами, наприкінці березня - на початку квітня частина польської групи, яка братиме участь в ексгумаційних роботах у Пужниках, перебуватиме в Україні з робочою поїздкою, аби узгодити усі технічні деталі майбутніх робіт.

"Робота розпочнеться після Великодня, конкретний день ще остаточно не визначено. Оцінюю, що це буде, приблизно, 25 квітня",- сказав Данцевич.

ВІн розповів, що польська частина групи, яка проводитиме ексгумацію у Пужниках, складатиметься з понад 10-ти осіб. Її очолюватиме доктор Анджей Оссовський з кафедри судової медицини Поморського медуніверситету у Щеціні.

При цьому навчальному закладі створено Польську генетичну базу жертв тоталітаризмів, а його фахівці (генетики, антропологи, археологи) є одними з найдосвідченіших в Польщі. Вони мають відповідний інструментарій і досвід проведення такого роду польових робіт.

Крім фахівців Поморського медуніверситету, до складу польської групи увійдуть також фахівці з фундації "Свобода і демократія" і представники Інституту національної пам’яті Польщі.

Ексгумаційні роботи триватимуть приблизно місяць. Вони вестимуться неподалік старого кладовища, у місці, де у 2023 році в результаті пошукових робіт підтверджено наявність останків польських жертв трагічних подій на Волині.

"Ми хотітимемо ексгумувати могилу, провести дослідження останків, а потім здійснити їх перепоховання на старому цвинтарі у Пужниках, що було раніше узгоджено з українською стороною»,- зазначив Данцевич.

За його словами, польська сторона встановила імена і прізвища 80-ти жителів цього села, які загинули у ніч з 13 на 14 лютого 1945 року. Тому польська сторона очікує, що у цьому місці буде ексгумовано, приблизно, 80-90 останків загиблих жителів Пужників.

Як підкреслив Данцевич, після завершення ексгумації у Пужниках фундація буде готовою до роботи у ще декількох місцях в Україні. Зокрема, йдеться про здійснення пошуково-ексгумаційних робіт солдат польської армії, які загинули під час бойових дій з військами Вермахту у вересні 1939 року неподалік Львова.

"У цьому році ми проситимемо українську владу про дозвіл на продовження робіт в цьому місці, які вже велися у 2014-2017 роках. Проте зараз ми зосереджуємося на проведенні робіт у квітні-травні у Пужниках", - додав представник польської фундації.