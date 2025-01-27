Ексголова Броварської РДА відбувся штрафом за п'яну ДТП

Згідно з рішенням суду, крім штрафу в розмірі 34 тисяч гривень, Майбоженка також на три роки позбавили права водити автомобіль. При цьому він зобов'язаний заплатити 31 432 грн за судові експертизи та інші судові витрати.



Реакція прокуратури

У Київській обласній прокуратурі пояснили, що вирок є угодою про "примирення між екс-головою Броварської РДА та потерпілими". Але прокурори не згодні з таким рішенням і наполягатимуть на скасуванні вироку.

Як додали в прокуратурі, прокурор подавав письмове заперечення про неможливість укладення угоди про примирення в рамках такої справи, оскільки це не відповідає інтересам суспільства та Кримінальному кодексу.

"Зазначений вирок буде оскаржено в установленому законом порядку до суду апеляційної інстанції", - підкреслили в облпрокуратурі.