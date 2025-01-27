Ексголова Броварської РДА відбувся штрафом за п'яну ДТП

Колишнього голову Броварської районної державної адміністрації Володимира Майбоженка засудили до штрафу в розмірі 34 тисяч гривень. Таку міру покарання суд призначив за п'яну ДТП у Броварах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Brovarymedia і Київську обласну прокуратуру в Telegram.
Згідно з рішенням суду, крім штрафу в розмірі 34 тисяч гривень, Майбоженка також на три роки позбавили права водити автомобіль. При цьому він зобов'язаний заплатити 31 432 грн за судові експертизи та інші судові витрати.
У Київській обласній прокуратурі пояснили, що вирок є угодою про "примирення між екс-головою Броварської РДА та потерпілими". Але прокурори не згодні з таким рішенням і наполягатимуть на скасуванні вироку.
Як додали в прокуратурі, прокурор подавав письмове заперечення про неможливість укладення угоди про примирення в рамках такої справи, оскільки це не відповідає інтересам суспільства та Кримінальному кодексу.
"Зазначений вирок буде оскаржено в установленому законом порядку до суду апеляційної інстанції", - підкреслили в облпрокуратурі.
Нагадаємо, 26 квітня минулого року тоді ще голова Броварської РДА Володимир Майбоженко збив чотирьох людей на пішохідному переході.
Під час перевірки на стан алкогольного сп'яніння драгер показав показав 2.31 проміле, при максимально допустимих 0.2 проміле.
Після такої аварії Майбоженку обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Уже на початку вересня ЗМІ писали, що колишнього чиновника випустили із СІЗО під особисте зобов'язання.
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