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Экс-звезда "Манчестер Юнайтед" переехал за океан

Фото: Луиш Нани примерил футболку нового клуба (melbournevictory.com.au)
Автор: Антон Федорцив

Чемпион Европы-2016 в составе сборной Португалии Луиш Нани продолжит игровую карьеру в чемпионате Австралии. Там он будет защищать цвета "Мельбурна Виктори".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

35-летний вингер принялся открывать для себя еще один чемпионат. В составе "Мельбурн Виктори" он проведет минимум два года и будет выступать под 17-м номером.

Нани перебрался в Австралию в статусе свободного агента. В сезоне 2021/22 португалец успел во второй раз попробовать силы в Серии А, где не спас от вылета "Венецию" (10 матчей, 1 ассист). До этого опытный вингер отдал 3 сезона американскому "Орландо Сити".

Нани сделал себе имя в "Манчестер Юнайтед". В составе манкунианцев он провел 7 сезонов и завоевал 4 чемпионских титула, кубок Лиги чемпионов и ряд других трофеев. Всего за МЮ португалец сыграл 229 поединков (41 гол, 73 результативных передачи). Также играл за "Спортинг", "Фенербахче", "Валенсию" и "Лацио".

Цвета сборной Португалии Луиш Нани защищал в 2006-2017 гг. и помог национальной команде триумфовать на Евро-2016. В общей сложности за "избранных" провел 112 матчей, в которых забил 23 мяча.

К слову, ранее составили предварительный гид сезоном 2022/23 в украинской Премьер-лиге.

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Манчестер Юнайтед