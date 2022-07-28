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Экс-звезда "Барселоны" вернулся в родной клуб

Фото: Луис Суарес на тренировке сборной Уругвая (twitter.com/AUFOficial)
Автор: Антон Федорцив

Уругвайский "Насьональ" объявил о подписании звездного центрфорварда национальной сборной Луиса Суареса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

35-летний нападающий присоединился к рядам "трехцветных". На родину он вернулся в статус свободного агента.

Суарес заключил с "Насьоналем" контракт до 31 декабря. Другие детали сотрудничества пока остаются неизвестными. Форвард воспитывался в структуре уругвайского гранда с 14 лет и дебютировал на профессиональном уровне в сезоне-2005.

Вместе с "Насьоналем" Суарес завоевал чемпионский титул 2005/06 и уехал покорять Европу. Он отыграл сезон в "Гронингене", затем провел 3,5 года в "Аяксе" и еще 3,5 сезона за "Ливерпуль".

Дольше всего Суарес защищал цвета "Барселоны" – шесть сезонов. С "блаугранас" он завоевал все возможные трофеи, в частности титул Ла Лиги (4 раза), Лигу чемпионов 2014/15, Суперкубок УЕФА. Последние два сезона отыграл за мадридский "Атлетико".

К слову, испанская "Барселона" разошлась с "Ювентусом" боевым миром на турнире в США.

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