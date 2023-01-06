Екс-зірка Серії А та Прем'єр-ліги Віаллі помер у 58 років

Відомий футболіст, тренер і функціонер помер у лондонській клініці. 58-річний італієць не зміг вдруге здолати страшну недугу.

Понад чотири роки тому Віаллі успішно завершив боротьбу з раком підшлункової залози, що тривала цілий рік. Навесні 2020 року лікарі констатували повне видужання екс-форварда збірної Італії. Однак, у грудні 2021-го Віаллі заявив, що знову бореться з онкологічним захворюванням.

Співчуття через смерть італійця висловили п'ять команд його ігрової кар'єри – "Кремонезе", генуезька "Сампдорія", туринський "Ювентус", лондонський "Челсі" та збірна Італії. У національній команді він донедавна виконував роль керівника делегації, зокрема і на тріумфальному Євро-2020.

Хто такий Джанлука Віаллі

Народився у Кремоні в сім'ї мільйонера. У дитинстві та юності виховувався у "Піццігеттоне" та "Кремонезе".

На професіональному рівні дебютував у сезоні 1980/81 у Серії С1. Наступні три сезоні провів із "Кремонезе" в Серії B. Звідти перебрався до "Сампдорії". Із "блучерк'яті" здобув Скудетто 1990/91, 3 Кубки та Суперкубок Італії, Кубок кубків 1989/90.

За 8 сезонів у "Сампдорії" провів 328 матчів у всіх турнірах, у яких забив 141 м'яч. Із Генуї переїхав до Турина, де впродовж чотирьох сезонів виступав у складі "Ювентуса" (145 поєдинків, 53 голи). Виграв із "б'янконері" Кубок УЄФА 1992/93, Серію А 1994/95, Лігу чемпіонів 1995/96, інші трофеї.

Фінальний етап кар'єри Віаллі пов'язаний з "Челсі". У структурі "синіх" перебував у 1996-2000 рр. як футболіст, граючий менеджер, менеджер. Здобув із лондонцями 2 Кубки Англії, Кубок ліги, Кубок кубків 1997/98, Суперкубок УЄФА-1998, Суперкубок Англії-2000.

У складі збірної Італії провів 59 матчів, у яких забив 16 м'ячів. Бронзовий призер домашнього ЧС-1990, учасник Мундіалю-1986 та Євро-1988.