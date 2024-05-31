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Екс-зірка "Будівельника" загинув у 33 роки: що трапилося

Фото: Дрю Гордон у кольорах "Будівельника" (facebook.com/BCBudivelnyk)
Автор: Антон Федорців

Колишній форвард київського "Будівельника" Дрю Гордон розбився в автокатастрофі в Портленді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ESPN.

Американський баскетболіст став жертвою дорожньо-транспортної пригоди в Орегоні. Вдовою залишилася дружина Анджела, а троє дітей стали напівсиротами.

Гордон загинув у четвер. Його передчасну смерть підтвердив агент Келвін Ендрюс, а також прес-служба "Денвера". Кольори "Наггетс" захищає його молодший брат – Аарон.

Гордон-старший добре знайомий українським уболівальникам. У сезоні 2021/22 він виступав за "Будівельник". Середні цифри американця в Суперлізі – 13.9 очок, 10.6 підбирань і 1.9 передача. На момент зупинки чемпіонату через повномасштабне вторгнення РФ він був лідером рейтингу ефективності (20.9).

Хто такий Дрю Гордон

Уродженець Сан-Хосе, на студентському рівні виступав за "УКЛА Брюїнз" і "Нью-Мексико Лобос". На драфті НБА-2012 не був обраний жодною з команд.

Намагався закріпитися в "Далласі" виступами в Літній лізі асоціації, але потім перебрався до Європи. Захищав кольори белградського "Партизана", італійського "Динамо Сассарі", турецького "Банвіта", французького "Шампаня", литовського "Летувос Рітас", російських "Зеніта", "Автодора", "Локомотива-Кубані" та польської "Зеленої Гури".

У сезоні 2014/15 провів 9 матчів регулярної першості НБА за "Філадельфію". Останнім клубом у кар'єрі важкого форварда став японський "Райзінг Зефір" із Фукуоки.

До слова, раніше Вембаньяма став Новачком року НБА з рідкісним досягненням.

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