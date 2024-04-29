Екс-тренер збірної України помер після важкої хвороби

Серце українського фахівця зупинилося в понеділок вранці. Заслужений тренер України та Грузії в останні роки боровся з онкологічним захворюванням.

Фоменко відійшов від активної футбольної діяльності після Євро-2016. Він майже не з'являвся в публічному прострі впродовж останніх років. Влітку торік тренер зізнався, що проходить лікування від раку.

Фоменко-футболіст був зіркою "Динамо" 70-х. На позиції захисника він відіграв по 90 хвилин у переможному фіналі Кубка кубків 1974/75 та битві за Суперкубок Європи. Повісив бутси на цвях у 30 років через травму спини.

Хто такий Михайло Фоменко

Уродженець Сумської області, колишній футболіст і тренер. Вихованець сумського "Спартака".

На найвищому рівні захищав кольори луганської "Зорі" та київського "Динамо". У лавах команди Валерія Лобановського тричі став чемпіоном СРСР, завоював 2 Кубка Радянського Союзу, володар Кубка кубків і Суперкубка УЄФА (1975). Срібний призер Євро-1972 та бронзовий призер Олімпіади-1976.

Кар'єру тренера розпочав у 1979 році зі сумського "Фрунзенця". Потім працював у структурі "Динамо", тренував чернігівську "Десну", криворізький "Кривбас", "Гурію" з грузинського Ланчхуті, багдадський "Ар-Рашид" і збірну Іраку. Повернувся до України в 1991-му та очолив сумський "Автомобіліст".

У 1992-1993 рр. працював із "Динамо" та привів киян до чемпіонського дубля в сезоні 1992/93. Пізніше тренував рівненський "Верес", київський ЦСКА (двічі), харківський "Металіст", запорізький "Металург", сімферопольську "Таврію" і бєлгородський "Салют".

У грудні 2012-го очолив збірну України. Вивів "синьо-жовтих" у плей-офф кваліфікації до ЧС-2014, де національна команда драматично програла Франції (2:0, 0:3). На Євро-2016 українська збірна з Фоменком на чолі фінішувала останньою у групі з Німеччиною, Польщею і Північною Ірландією.