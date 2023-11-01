UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Екс-тренер "Шахтаря" очолив збірну-невдаху з Південної Америки

Фото: Антоніо Карлос Заго вперше працюватиме зі збірною (goskagit.com)
Автор: Антон Федорців

Колишній асистент Мірчі Луческу в донецькому "Шахтарі" Антоніо Карлос Заго став головним тренером національної команди Болівії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис у Facebook Болівійської футбольної федерації.

54-річний фахівець відновив тренерську діяльність. Він перебував без роботи з літа, коли покинув бразильську "Курітібу".

Заго покликаний покращити результати Болівії. Головним завданням бразильського тренера стане вихід на ЧС-2026, що відбудеться в Канаді, США та Мексиці. Перший матч на чолі збірної тренер проведе 16 листопада – проти Перу.

Болівійська команда провалила старт кваліфікації на Мундіаль. "Зелені" зазнали чотирьох поразок у чотирьох поєдинках. Болівійці програли збірним Бразилії, Аргентини, Еквадору та Парагваю.

Хто такий Антоніо Карлос Заго

Уродженець штату Сан-Паулу, вихованець однойменного клубу. Найбільше матчів зіграв за "Сан-Паулу", "Палмейрас" та італійську "Рому". Став чемпіоном Італії з "вовками" та виграв Копа Амеріка-1999 зі збірною Бразилії.

Після завершення кар'єри став технічним директором "Корінтіанса". Згодом перейшов на тренерську роботу. У 2013-2015 рр. був помічником Луческу в "Шахтарі" та вважаєвся потенційним спадкоємцем румуна. Працював тренером на батьківщині, в Японії та Болівії.

Найбільших успіхів досягнув на чолі "Болівара" з Ла-Паса. З болівійським грандом він тріумфував в Апертурі-2022. Натомість з "Брагантіно" виграв бразильську Серію B у сезоні-2019.

 

 

До слова, раніше "Шахтар" розгромив "Вікторію" на шляху в півфінал Кубка України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News