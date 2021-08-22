Экс-президент Боливии пыталась совершить суицид в тюрьме

Бывший и.о. президента Боливии Жанин Аньес порезала себе нижнюю часть левой руки. Полиция квалифицировала это в качестве попытки суицида.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на Reuters .

По словам юриста, к Аньес пришел врач, который и обнаружил ее с порезами: "На левом запястье у нее три пореза, ее зашили".

"Это крик о помощи со стороны бывшего президента. Она чувствует себя очень притесненной", - сказал Куэльяр.

Аньес задержали в марте 2021 года. Ей предъявили обвинения в участии в перевороте с целью свержения экс-главы государства Эво Моралеса в 2019 году. Аньес отрицает обвинения, называя дело против нее политическим преследованием.