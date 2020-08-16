ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Экс-премьер Беларуси Румас поддержал протестующих

Беларусь, Воскресенье 16 августа 2020 23:18
Экс-премьер Беларуси Румас поддержал протестующих
Фото: Сергей Румас (instagram.com/sergeyrumas)
Автор: Артур Родивилов

Он заявил, что задержания демонстрантов является нарушением прав и свобод

Бывший премьер-министр Беларуси Сергей Румас поддержал многочисленные акции протеста по всей стране. Он выразил соболезнования всем пострадавшим.

Об этом сообщается на его странице в Instagram.

Румас отметил, что насилие не должно быть оправдано и все виновные должны понести наказание. Поведение органов правопорядка является недопустимым, массовые задержания протестующих является нарушением их прав и свобод.

Он напомнил, что свобода слова, право на мнение, право проводить митинги закреплены в Конституции Беларуси.

"Это законное право каждого гражданина участвовать в протестах, тем более протестующие не нарушают законов: не ломают сооружения, не грабят магазины, с уважением относятся к своему городу, они хотят лишь одно что бы власти их услышала", - написал экс-премьер.

Румас с августа 2018 года до июня 2020 года занимал пост премьер-министра Беларуси.

Напомним, в Минске проходит наиболее многочисленный митинг противников президента Александра Лукашенко, в акции, по оценкам СМИ, днем приняли участие несколько сот тысяч человек, она проводится в знак солидарности несогласных с результатами президентских выборов и применением силовиками насилия.

На митинге в Минске оппозиция озвучила свои политические требования; в частности, протестующие хотят отставки действующего президента Александра Лукашенко и освобождения всех политических заключенных.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Беларусьпротест
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь