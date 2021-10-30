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Экс-правоохранителю, который признался в убийстве мужчины, сообщили о подозрении

Автор: Мария Кучерявец

Бывшему сотруднику СБУ сообщили о подозрении в умышленном убийстве мужчины, которое произошло в киевском хостеле. Экс-правоохранитель вчера признался ГБР в содеянном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Киевской городской прокуратуры.

Указано, что 29 октября около 13:00 в хостеле на ул. Жилянской нашли тело мужчины с многочисленными ножевыми ранениями.

После чего силовики установили личность, причастную к преступлению. Им оказался 48-летний гражданин Украины, бывший правоохранитель, проживавший в этом хостеле.

Так, после убийства мужчина скрылся с места происшествия, однако через несколько часов добровольно явился в правоохранительные органы.

Как установило следствие, во время внезапно возникшего конфликта подозреваемый нанес потерпевшему 47 ударов ножом в различные части тела, в результате чего наступила смерть мужчины.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога.

Кроме этого проверяется версия о том, что мотивом преступления была попытка потерпевшего склонить подозреваемого к участию в террористической деятельности. Продолжается досудебное расследование.


Напомним, вчера бывший сотрудник СБУ пришел в ГБР и признался в убийстве мужчины, который, по его словам, пытался привлечь к совершению терактов.

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