Экс-правоохранителю, который признался в убийстве мужчины, сообщили о подозрении

Указано, что 29 октября около 13:00 в хостеле на ул. Жилянской нашли тело мужчины с многочисленными ножевыми ранениями.

После чего силовики установили личность, причастную к преступлению. Им оказался 48-летний гражданин Украины, бывший правоохранитель, проживавший в этом хостеле.

Так, после убийства мужчина скрылся с места происшествия, однако через несколько часов добровольно явился в правоохранительные органы.



Как установило следствие, во время внезапно возникшего конфликта подозреваемый нанес потерпевшему 47 ударов ножом в различные части тела, в результате чего наступила смерть мужчины.



Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога.

Кроме этого проверяется версия о том, что мотивом преступления была попытка потерпевшего склонить подозреваемого к участию в террористической деятельности. Продолжается досудебное расследование.



