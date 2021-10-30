ru ua
Сб, 30 октября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Экс-правоохранителю, который признался в убийстве мужчины, сообщили о подозрении

Новина українською →
Киев, Суббота 30 октября 2021 11:15
Экс-правоохранителю, который признался в убийстве мужчины, сообщили о подозрении Фото: экс-правоохранитель признался в убийстве мужчины в хостеле Киева (kobl.gp.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

Бывшему сотруднику СБУ сообщили о подозрении в умышленном убийстве мужчины, которое произошло в киевском хостеле. Экс-правоохранитель вчера признался ГБР в содеянном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Киевской городской прокуратуры.

Указано, что 29 октября около 13:00 в хостеле на ул. Жилянской нашли тело мужчины с многочисленными ножевыми ранениями.

После чего силовики установили личность, причастную к преступлению. Им оказался 48-летний гражданин Украины, бывший правоохранитель, проживавший в этом хостеле.

Так, после убийства мужчина скрылся с места происшествия, однако через несколько часов добровольно явился в правоохранительные органы.

Как установило следствие, во время внезапно возникшего конфликта подозреваемый нанес потерпевшему 47 ударов ножом в различные части тела, в результате чего наступила смерть мужчины.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога.

Кроме этого проверяется версия о том, что мотивом преступления была попытка потерпевшего склонить подозреваемого к участию в террористической деятельности. Продолжается досудебное расследование.


Напомним, вчера бывший сотрудник СБУ пришел в ГБР и признался в убийстве мужчины, который, по его словам, пытался привлечь к совершению терактов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Служба безопасности Украины Прокуратура
NEWS
Вакцинация или тест. "Красная" зона существенно расширилась: где и какие ограничения ввели
Вакцинация или тест. "Красная" зона существенно расширилась: где и какие ограничения ввели
DAILY
Борис Филатов: Власти хватило мудрости, чтобы дальше не выяснять отношения с местными элитами
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Борис Филатов: Власти хватило мудрости, чтобы дальше не выяснять отношения с местными элитами