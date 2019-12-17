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Экс-офицер МВД Беларуси рассказал об убийствах оппозиционных политиков

Новости » Политика     17.12.2019 - 00:44
Экс-офицер МВД Беларуси рассказал об убийствах оппозиционных политиков
Фото: Юрий Гаравский (Deutsche Welle)

Он назвал три фамилии оппозиционных политиков, убитых 20 лет назад

Бывший офицер Специального отряда быстрого реагирования МВД Беларуси Юрий Гаравский заявил, что принимал участие в убийстве оппозиционных политиков в 1999-2003 годах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

По словам Гаравского, по приказу сверху, вместе с товарищами по службе, он похитил и убил экс-министра внутренних дел Беларуси Юрия Захаренко, экс-главу Центризбиркома Виктора Гончара и бизнесмена Анатолия Красовского, который поддерживал белорусскую оппозицию. Эти убийства были совершены бойцами отряда во время выполнения служебных обязанностей после получения официального приказа.

После выхода из службы Гаравский покинул силовые структуры, работал на предприятии по изготовлению мебели, однако чувствовал слежку за собой. Он несколько раз пытался передать СМИ информацию о смерти оппозиционных политиков, после чего с ним случилась дорожная авария, которую он трактует как покушение.

После этого Гаравский принял решение получить статус беженца в одной из стран ЕС. Название страны, в которой он находится, эксмилиционер так и не назвал.

На вопрос, готов ли он повторить то, что рассказал в интервью, под присягой, Гаравский ответил "да".

"Я могу под присягой в суде официально все подтвердить. Могу на карте показать места убийств Захаренко, Гончара и Красовского. Я не знаю, где точно похоронен Захаренко, потому что Северное кладбище большое. Но это знает Павличенко. А место захоронения Гончара и Красовского могу с точностью до метра показать", - сказал он.

Ранее сообщалось, что оппозиция не вошла в новый парламент Беларуси после выборов в ноябре.

Позже президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что так произошло, потому что люди "не доверяют" оппозиционным политикам.

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