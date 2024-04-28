Екс-офіцер Mi-6: Навального могли вбити за спиною Путіна

Російський опозиціонер Олексій Навальний був убитий у в'язниці. Вбивство могли бути сплановане за спиною російського диктатора Володимира Путіна.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю колишнього офіцера британської розвідки Mi-6 Кріса Стіла українській журналістці Дженні Клочко.
"У мене немає точної інформації з цього приводу, але, очевидно, я іноді згадую випадок з Нельсоном Манделою, коли він сидів у в'язниці на острові Роббен, і влада ПАР, хоч і тримала його у в'язниці і не збиралася випускати чи щось таке, розуміючи, що в довгостроковій перспективі Мандела буде потенційним лідером країни, який зможе об'єднати країну, і тому так, він не повинен бути на волі, скидаючи режим, але і не повинен бути підданий тортурам або вбитий, тому що він був страховим полісом в певному сенсі політично, що виявилося правильною політикою в Південній Африці. Але я думаю, що в Росії це було не так, я думаю, він був убитий", - сказав Стіл.
Колишній офіцер британської розвідки зазначив, що не знає, хто міг стояти за вбивством Навального.
"Я маю на увазі, що проблема Росії, як ви знаєте, полягає в тому, що, хоча Путін - це так, він головний, всі його бояться, вони також роблять усілякі речі за його спиною, включаючи вбивства один одного, заподіяння шкоди один одному та дискредитацію один одного, що тривало роками", - зазначив екс-офіцер.
Стіл нагадав про численні випадки загибелі російських нафтових керівників.
"Лише за останні два роки їх було п'ять. Це не свідчить про стабільність керівництва", - додав він.
Нагадаємо, у лютому 2024 року російський опозиціонер Олексій Навальний помер у російській в'язниці, де він перебував з 2021 року, коли повернувся до Росії.
У Росії заявляють, що причиною смерті Навального був тромб. ЄС та НАТО ввели санкції проти Росії через смерть опозиціонера.
Деякі західні ЗМІ припускали, що російський диктатор Володимир Путін причетний до смерті Навального. Проте нещодавно The Wall Street Journal з посиланням на американські спецслужби повідомило, що Путін міг не віддавати наказ про вбивство Навального, хоча це не знімає з нього від відповідальності.
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