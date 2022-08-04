Экс-нардепа приговорили к 15 годам тюрьмы за умышленное убийство конкурента

Источники РБК-Украина в правоохранительных структурах сообщили, что речь идет о бывшем нардепе от БЮТ и "Партии регионов" Александре Шепелеве.

Прокуроры в суде доказали, что народный депутат V и VI созывов организовал умышленное убийство главы наблюдательного совета "Автокразбанка" Сергея Кириченко, которое было совершено по предварительному сговору группы лиц из корыстных побуждений. Отмечается, что нардеп, будучи на то время владельцем закрытого акционерного общества, устранял конкурента в сфере предоставления банковских услуг.

Приговор вступает в законную силу по истечении срока подачи апелляционной жалобы, установленного УПК РФ, если такая жалоба не была подана.

Отметил, что сейчас Киевский апелляционный суд пересматривает приговор Деснянского райсуда Киева в отношении Шепелева, которым он был признан виновным в предоставлении неправомерной выгоды должностному лицу и побеге из-под стражи. По этому делу он был приговорен к 7 годам лишения свободы с конфискацией всего личного имущества.