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Экс-нардепа приговорили к 15 годам тюрьмы за умышленное убийство конкурента

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Четверг 04 августа 2022 20:10
Экс-нардепа приговорили к 15 годам тюрьмы за умышленное убийство конкурента Фото: экс-нардепа приговорили к 15 годам тюрьмы за умышленное убийство конкурента (freepik.com)
Автор: Елизавета Драбкина, Владислав Красинский

Бывшего народного депутата приговорили к 15 годам тюрьмы с конфискацией всего личного имущества, кроме жилья, за убийство конкурента.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

Источники РБК-Украина в правоохранительных структурах сообщили, что речь идет о бывшем нардепе от БЮТ и "Партии регионов" Александре Шепелеве.

Прокуроры в суде доказали, что народный депутат V и VI созывов организовал умышленное убийство главы наблюдательного совета "Автокразбанка" Сергея Кириченко, которое было совершено по предварительному сговору группы лиц из корыстных побуждений. Отмечается, что нардеп, будучи на то время владельцем закрытого акционерного общества, устранял конкурента в сфере предоставления банковских услуг.

Приговор вступает в законную силу по истечении срока подачи апелляционной жалобы, установленного УПК РФ, если такая жалоба не была подана.

Отметил, что сейчас Киевский апелляционный суд пересматривает приговор Деснянского райсуда Киева в отношении Шепелева, которым он был признан виновным в предоставлении неправомерной выгоды должностному лицу и побеге из-под стражи. По этому делу он был приговорен к 7 годам лишения свободы с конфискацией всего личного имущества.

Кроме этого, Шепелева также обвиняют в хищение денег "Родовид Банка", организации убийства банкира Сергея Кириченко в 2003 году в Донецке, а также заказе убийства вице-президента "Родовид Банка" Сергея Дядечко и полковника МВД Романа Ерохина в 2006 году.

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