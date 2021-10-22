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Экс-нардеп Савченко пыталась попасть в Украину с поддельным COVID-сертификатом. Открыто дело

Автор: Анастасия Рокитна, Олег Черныш

Сотрудники Государственной пограничной службы в аэропорту "Борисполь" обнаружили у двух женщин поддельные сертификаты вакцинации против COVID-19. Одна из фигуранток является бывшей народной депутаткой.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу полиции.

Источники РБК в полиции сообщили, что речь идет об экс-нардепе Надежде Савченко.

По данным полиции, она вместе с сестрой пыталась попасть в Украину.

Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 358 Уголовного кодекса Украины (Подделка документов). Расследование проводят дознаватели полиции Киевской области. Изъятые документы направлены на проведение необходимых экспертиз.

В ближайшее время будет принято решение об объявлении подозрения фигуранткам, сообщили в пресс-службе полиции.

Фото: изъятые "COVID-сертификаты" (kv.npu.gov.ua)

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Надежда Савченко