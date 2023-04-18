Екс-нардеп Олег Барна загинув на фронті

У понеділок, 17 квітня, на фронті загинув колишній народний депутат України Олег Барна.
Про це в коментарі РБК-Україна сказав речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський.
"Загинув вчора під час бойових дій", - розповів Дмитрашківський.
Народний депутат України 8-го скликання.
Активний учасник Революції Гідності в Чортківському районі (Тернопільська область) та у Києві. У липні 2014 року добровольцем пішов у ЗСУ та відправився в зону АТО, боєць 128-мої окремої гірсько-піхотної бригади, командир мінометного розрахунку.
25 лютого 2022 року був зарахований на посаду командира гранатометного відділення.
Нагадаємо, що у боях на Бахмутському напрямку загинув відомий український боєць Данііл Ляшук з позивним "Моджахед".
Також ми писали, що у боях на сході України загинув колишній військовослужбовець збройних сил Нової Зеландії доброволець Кейн Те Тай.
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