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Экс-нардеп обратился к Порошенко из-за убийства сына

НовостиПроисшествия    05.07.2018 - 14:22
Фото: Александр Ржавский (УНИАН)
Фото: Александр Ржавский (УНИАН)

Ржавский обвинил полицию в бездействии и просит Порошенко помочь в установлении истины

Экс-нардеп Александр Ржавский обратился к президенту Украины Петру Порошенко из-за убийства сына. Соответствующее обращение он опубликовал на своей странице в Facebook.

"Господин президент! У меня убили сына, оставив сиротами шестерых его детей!  Убийство было похоже на изуверскую пытку. Ему резали руки и артерии на шее...Петр Алексеевич, мы с вами были коллегами по парламенту и вместе гордились, что у нас многодетные семьи. У вас тоже есть дети, и вы знаете, что смысл нашей жизни заложен в них. Прошу помочь мне и моей семье установить истину! Вы президент Украины, и я рассчитываю на силу государства и его защиту", - написал он.

В частности, Ржавский обвинил полицию в бездействии, отметив, что правоохранители не проводят никаких экспертиз и "до сих пор не включили телефон сына, в котором отражены последние часы его жизни".

"Полиция бездействует, а первые дни являются самыми важными. Полиция не снимает информацию с камер видеонаблюдения, расположенных по пути его следования, а ведь информация хранится всего несколько дней, и многое уже утрачено. Мы сами ездим и просим эти материалы, узнавая, что никто из правоохранителей их еще не запрашивал", - написал он. 

Ржавский указал в обращении, что правоохранители практически не опрашивали семью. Он отметил, что сам пришел к следователю в субботу, но показания экс-нардепа и его жены "никак не изменили ситуацию".

"Медицинская экспертиза произведена без учета того факта, что мой сын - левша, страдал гемофобией, без учета орудия преступления. Это "исследование" представляет собой то ли полную некомпетентность, то ли имеет явные признаки фальсификации", - отметил он. 

По убеждению экс-нардепа, срочно необходимо провести повторную коллегиальную медэкспертизу.

"С каждой минутой организм сына разрушается. И если сегодня не провести независимое исследование, будет уже поздно. Такое отношение полиции говорит либо о полном профессиональном крахе правоохранительных органов, либо о заказном характере расследования этого дела в отношении именно моего сына", - отметил он. 

Ржавский также добавил, что на данный момент его семья "находится в смертельной опасности, а убийца находится на свободе и поощряется бездействием госорганов". 

Кроме того, экс-нардеп заявил об угрозе национальной безопасности Украины, вызванной "нижайшим уровнем компетентности этих работников правоохранительной системы".

Фото: публикация Александра Ржавского в Facebook (facebook.com/aleksandr.rzhavsky)

Напомним, ранее Ржавский заявлял, что у его убитого сына был конфликт с неким предпринимателем из-за денег и его сын получал угрозы.

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Теги публикации: Порошенко Петр, Убийство  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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