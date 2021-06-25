Экс-министра транспорта отправили под стражу, а ВОЗ рекомендует прививать детей от COVID: новости за 24 июня

Киевский апелляционный суд взял под стражу бывшего министра транспорта и связи Украины, ВОЗ впервые рекомендовала вакцинацию детей от коронавируса, в Майами обрушилось здание. Подробнее о том, что произошло в четверг, 24 июня, - в материале РБК-Украина

Суд отправил экс-министра транспорта под стражу

Киевский апелляционный суд взял под стражу бывшего министра транспорта и связи Украины. Его подозревают в похищении и истязании руководителя компании "Нефтегаздобыча". Как писало РБК-Украина, в этом деле фигурирует экс-министр транспорта Николай Рудьковский.

Напомним, ранее были опубликованы записи разговоров Семинского и Андрея Мельника, которого называют "уголовным авторитетом" и которого как раз обвиняют в похищении экс-директора "Нефтегаздобычи". На записях Семинский и Мельник обсуждают отъем акций "Нефтегаздобычи" у семьи Рудьковского и их перераспределение.

Джонсон назвал законным проход эсминца возле Крыма: мы не признаем аннексию

Британский эсминец Defender не нарушал международного права, когда накануне проходил возле оккупированного Крыма. Этот маршрут является общепризнанным, а Лондон не признает незаконную аннексию полуострова. Об этом заявил премьер-министр Британии Борис Джонсон, передает The Mirror.

По его словам, за решение идти конкретным курсом отвечает Министерство обороны Британии. "Но если вы хотите узнать мое мнение, я считаю, что использование международных вод было вполне уместным. И, кстати, важным моментом является то, что мы не признаем российскую аннексию Крыма, это часть суверенной украинской территории. Было совершенно правильно, что мы отстаивали закон и добивались свободы судоходства, как мы это и сделали, выбрав кратчайший путь между двумя точками", - подчеркнул Джонсон.

Украина просит объявить экс-главу ПриватБанка Дубилета в розыск Интерпола

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) просит Интерпол объявить Александра Дубилета в международный розыск. Бывший глава правления "ПриватБанка" подозревается в причастности к миллионным растратам.

Отметим, в начале июня Высший антикоррупционный суд заочно арестовал Дубилета. Он фигурирует в уголовном деле о махинациях в "ПриватБанке" до его национализации. А в марте Национальное антикоррупционное бюро назвало его якобы причастным к растрате 8,2 млрд гривен в схеме с погашением задолженности по ранее выданным аккредитивам двум компаниям-агротрейдерам.

Украина ввела в действие новые санкции

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о введении санкций против российских банков. В санкционный список попали десятки банковских учреждений, в частности, Сбербанк и ВТБ.

Также Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против бизнесменов Дмитрия Фирташа и Павла Фукса. Ограничения вводятся на три года.

Помимо того, Украина ввела санкции против чиновников и олигархов, близких к российскому президенту Владимиру Путину.

Меркель выступила за диалог с Путиным: официальное заявление

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила о необходимости диалога с президентом России Владимиром Путиным. Также она хочет выработать единые механизмы ответа на политику Москвы. Ранее инициативу Меркель также поддержал президент Франции Эммануэль Макрон.

Лидеры Евросоюза отклонили призыв Германии и Франции провести официальные переговоры с Путиным. Ангела Меркель потерпела редкое публичное поражение на ее последнем саммите ЕС. Предложение было исключено из окончательного коммюнике после переговоров

В Майами обрушилось здание. Сообщается о полусотне пропавших

В ночь на 24 июня в городке Серфсайд в пригороде Майами обрушилась многоэтажка. В результате более полусотни человек пропали без вести,35 пострадали, 2 человек были госпитализированы.

Как отметил мэр Серфсайда Чарльз Беркетт, около трети задней части здания - полностью завалена. Пожарно-спасательная служба продолжает поиски безвести пропавших людей. Масштабы разрушения массивной конструкции сильно затрудняют работу спасателей.

ВОЗ впервые рекомендовала вакцинацию детей от коронавируса

Всемирная организации здравоохранения (ВОЗ) впервые заявила, что детей можно вакцинировать от коронавируса. Но в то же время они не входят в группу с более высоким риском перенести заболевание в тяжелой форме.

В ВОЗ отмечают, что вакцинация детей менее срочна, чем пожилых людей, людей с хроническими заболеваниями и медицинских работников.

Дышать будет трудно: погода в Украине станет совсем опасной

Погода в Украине в пятницу, 25 июня, ожидается опасной и горячей во всех областях страны. В нескольких регионах синоптики прогнозируют кратковременные дожди и грозы, а также небольшое усиление ветра.

Что ждать украинцам от погоды в ближайшие сутки, рассказали в Украинском гидрометцентре.