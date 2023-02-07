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Екс-голову СБУ підозрюють у катуванні цивільних на окупованій частині Херсонської області

Фото: Екс-голова СБУ Олександ Якименко (скрін з відео)
Автор: Дмитро Браславський

Колишній очільник СБУ Олександр Якименко очолив каральні органи РФ на окупованій частині Херсонської області. Правоохоронці заочно оголосили йому про підозру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Служби безпеки України.

Зазначається, що екс-голова СБУ Олександр Якименко на початку повномасштабного вторгнення підтримав російських окупантів і запропонував їм свою допомогу у війні проти України. За це його призначили керівником створеної РФ "державної служби безпеки у Херсонській області".

"На цій "посаді" він виконує завдання Москви щодо поширення кремлівського режиму та придушення руху опору в регіоні. Для цього він організовує масові репресії проти місцевих жителів. Людей незаконно переслідують, викрадають і піддають жорстоким тортурам", - йдеться у повідомленні.

СБУ повідомляє, що Якименко підзвітний співробітникам ФСБ, а під час окупації Херсона він дав вказівку на захоплення одного з офісів у центрі міста. У підвальному приміщенні цієї будівлі росіяни облаштували катівню, до якої звозили незаконно затриманих громадян. Вже всередині з людей вибивали "зізнання" у сприянні ЗСУ. Якименко особисто залучив до лав окупаційного "органу влади" ще вісьмох зрадників, які брали безпосередню участь у катуваннях мирних жителів.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили колишньому генералу та вісьмом його спільникам про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);
  • ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);
  • ст. 260 (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань);
  • ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни).

Ще у серпні минулого року стало відомо, що російські окупанти призначили куратора так званих "спецслужб" у Херсонській області. Ним став глава СБУ часів президентства Віктора Януковича Олександр Якименко.

Президент України Володимир Зеленський позбавив громадянства кількох колишніх міністрів та чиновників часів Віктора Януковича. Серед них був і Олександр Якименко.

Пізніше у Раді анонсували санкції проти позбавлених громадянства екс-чиновників часів Януковича.

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