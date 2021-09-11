Экс-глава Минздрава Франции предстанет перед судом за заявления о COVID-19

"Специальный суд для расследования дел министров правительства, обвиняемых в неправомерном поведении, примет решение о привлечении ее (бывшего министра здравоохранения Аньес Бюзен - ред.) к уголовной ответственности", - говорится в сообщении.

В свою очередь экс-чиновница заявила, что приветствует возможность объясниться и "установить правду" и добавила, что не позволит дискредитировать действия правительства или его собственные, "когда мы так много сделали для подготовки нашей страны к глобальному кризису в области здравоохранения".

Указано, что экс-глава Минздрава ушла в отставку в феврале 2020 года, чтобы баллотироваться на пост мэра Парижа.

После чего она выступила с заявлением, что коронавирус представляет собой низкий риск, а потом уже говорила о приближении "цунами".