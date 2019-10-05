Экс-гендиректору ГП "Укрвакцина" объявлено подозрение

Бывшему гендиректору ГП "Укрвакцина" Андрею Макаренко сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 191 УК Украины, то есть в завладении средствами госпредприятия в крупных размерах путем злоупотребления своим служебным положением. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

По версии следствия, в течение 2016-2017 годов бывшим генеральным директором ГП "Укрвакцина" были незаконно получены средства госпредприятия на сумму 245 тыс. грн под видом премий, надбавок и неправомерно завышенного должностного оклада.

"Завладение денежными средствами предприятия произошло по предварительному сговору с бывшим главным бухгалтером указанного госпредприятия, которая способствовала в завладении денежными средствами путем изготовления и подписания необходимых бухгалтерских документов и отражения их в отчетности предприятия", - говорится в сообщении.

Напомним, в апреле 2018 года Министерство здравоохранения отстранило гендиректора госпредприятия "Укрвакцина" Андрея Макаренко, которого подозревают в растрате 1,5 млн гривен. Также Минздрав начал проверку на предприятии.

Как сообщало РБК-Украина, в июне 2018 года генеральному директору госпредприятия "Укрвакцина" Андрею Макаренко, которого подозревали в растрате 1,5 млн гривен, изменена мера пресечения. Так, ночной домашний арест изменен на круглосуточный домашний арест.