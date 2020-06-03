Экс-беркутовцу сообщили о подозрении из-за избиения активиста

Полиция Крыма сообщила о подозрении бывшему работнику спецподразделения "Беркут" МВД Украины, который жестоко избил активиста за украинскую символику. Сейчас мужчина является сотрудником российского спецподразделения ОМОН.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Как сообщается, экс-беркутовец напал на крымчанина и начал бить за то, что увидел у него на велосипеде украинскую символику. Инцидент произошел в Севастополе 2016 года. Тогда у пострадавшего диагностировали открытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, перелом основания черепа, переломы орбиты и закрытый перелом костей носа.

После избиения нападавший повалил крымчанина на землю и связал руки, удерживая в таком положении более трех часов. За это время экс-беркутовец не давал возможности оказать потерпевшему надлежащей медицинской помощи.

Следователи полиции Крыма сообщили о подозрении злоумышленнику за совершение правонарушений, предусмотренных тремя статьями Уголовного кодекса Украины. В частности, за ч. 2 ст. 161 (умышленные действия, направленные на унижение национальной чести и достоинства, а также ограничения прав по признакам политических и других убеждений, соединенные с насилием), ч. 2 ст. 121 (умышленное причинение тяжких телесных повреждений, по мотивам расовой, национальной или религиозной нетерпимости) и ч.1 ст.146 (незаконное лишение свободы).

Как отмечается, санкция статей предусматривает наказание в виде до 10 лет лишения свободы.

Напомним, прокуроры Офиса генерального прокурора совместно со следователями Государственного бюро расследований (ГБР) сообщили о подозрении двум бывшим работникам полка милиции особого назначения "Беркут".

Кроме того, следователи Государственного бюро расследований (ГБР) сообщили о подозрении бывшему старшему прокурору отдела прокуратуры города Киева, действующим адвоката по делам Майдана.