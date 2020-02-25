Экономика Украины не пострадала от эпидемии коронавируса, - Милованов

Украина продолжает торговать с Китаем
В Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства, пока не видят никаких негативных последствий для экономики Украины в связи с эпидемией коронавируса в мире. Об этом сказал глава министерства Тимофей Милованов в эфире программы "Свобода слова" на ICTV.
По его словам, ведомство тщательно мониторит ситуацию. Более того, экспорт товаров из Украины в Китай, где вспыхнула инфекция, продолжается.
"У нас есть определенный экспорт, мы продаем товары в Китай. Но большинство товаров - там есть и масло, и другие пищевые товары, они не будут затронуты", - сказал Милованов.
Также он добавил, что Украина продолжает импортировать из Китая определенные потребительские товары, хотя в целом импорт именно китайских товаров снизился.
"Это с одной стороны возможно как-то влияет на экономику, но с другой стороны это позволяет украинскому бизнесу зайти в эту нишу и развиться. То есть это возможность", - добавил министр.
Напомним, в Министерстве здравоохранения украинцам порекомендовали воздержаться от путешествий в страны, где зафиксированы случаи коронавируса.